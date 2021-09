Stiri pe aceeasi tema

- Proteste masive in Franța. Mii de oameni marșaluiesc pe strazile Parisului și ale altor orașe din Hexagon, nemulțumiți de introducerea permisului sanitar și de obligativitatea vaccinarii pentru angajații din anumite domenii esențiale, cum este cel medical. Opoziția fața de imunizare și permisul sanitar…

- Vicepremierul Dan Barna vine cu precizari dupa ce a afirmat recent ca accesul la evenimente ar trebui limitat doar la persoanele vaccinate. Premierul Florin Cițu a cerut astazi clarificari, menționand ca in interiorul coaliției de guvernare este susținuta ideea de relaxare a condițiilor de acces la…

- Olivier Veran, ministrul sanatatii din Franța, le-a cerut conaționalilor sa mearga sa se vaccineze anti-COVID-19, in contextul raspandirii rapide a variantei Delta a coronavirusului, informeaza Reuters, citata de Agerpres.Ministrul francez al sanatații a explicat ca valul patru al pandemiei de COVID-19…

- Efectivele Ministerului Afacerilor Interne sunt la datorie pentru asigurarea desfașurarii in condiții de siguranța a alegerilor locale parțiale pentru primar și pentru un consiliu local, care au loc astazi in 36 de localitați din 23 de județe. Citește și: Sondaj. Cum au resimtit elevii pandemia Aproximativ…

- Actiunile OTP Bank au dat complet peste cap tragerile dintr-un credit complementar unor fonduri europene destinate constructiei a doua fabrici din Romania. Procesul a fost taraganat ani buni, desi in dosar erau depuse probe indubitabile, fiind sesizati deja organele de cercetare.

- Renault a fost pusa sub acuzare in Franța in scandalul fraudei cunoscute sub numele Dieselgate, relansand in Hexagon o tema care a fost discutata ani de zile și viza și companii precum Peugeot-Citroen, Volkswagen și Fiat-Chrysler. Renault a negat ca ar fi comis vreo ilegalitate.

- Hoții din parcarile de camioane din Franța au atacat un alt șofer roman de camion, la trei saptamani dupa ce Mihai Spataru, un camionagiu din Braila, a fost ucis in Hexagon, relateaza administratorul paginii de Facebook Ilie Matei - Omul Șoselelor.Vasile Marian e tot din Braila, ca și Mihai Spataru,…