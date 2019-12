Cine este cel mai puternic fashion influencer al anului 2019 Finalurile de an vin mai mereu la pachet cu clasamente ale celor mai buni din diferite domenii de activitate. Ei bine, publicațiile straine de specialitate au realizat recent topul celor mai puternici fashion influenceri ai anului 2019. Surprinzator pentru unii, așteptat pentru alții, cel mai puternic influencer in moda de anul acesta este nimeni alta decat Meghan Markle, Ducesa de Sussex. In mai putin de un an, aceasta a reusit sa devina un veritabil trend setter si sa o surclaseze nu doar pe cumnata ei, Kate Middleton, dar si alte…