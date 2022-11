Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii au analizat legatura intre frigul din locuințe și impactul asupra sanatații. Rezultatele sunt ingrijoratoare: frigul din casa marește riscul de accident vascular cerebral și atac de cord, dar creaza și traume psihice. In cazul persoanelor care nu au avut niciodata probleme de sanatate mintala,…

- Titlurile Invesco Golden Dragon China, care urmaresc evolutia indicelui Nasdaq Goldman Dragon China, a scazut cu 20%, pentru a atinge un nou minim al ultimelor 52 de saptamani. Indicele include 65 de companii, ale caror actiuni ordinare sunt tranzactionate public in SUA si ale caror afaceri se desfasoara…

- Oamenii de stiinta australieni vor sa incerce sa cultive plante pe Luna pana in 2025, ca parte a unei noi misiuni dezvaluite vineri, cu scopul de a dezvolta o colonie, relateaza AFP. "Acest proiect este un prim pas catre cultivarea plantelor pentru producerea de hrana, medicamente si oxigen, toate acestea…

- Se estimeaza ca populația umana a lumii va depași 8 miliarde in lunile urmatoare. In comparație cu furnicile, este o performanța mai degraba modesta. Totalul populației de furnici de pe Terra este estimat la 20 de cvadrilioane, potrivit The Guardian . Cercetatorii au facut cea mai amanunțita evaluare…

- Erste Group, actionarul majoritar al BCR, a revizuit in sus estimarile privind cresterea economica din Romania, de la 5,1% la 6% in 2022, dar a redus asteptarile pentru 2023, de la 4% la 2,7%, potrivit unei analize semnata de Ciprian Dascalu, economist-sef BCR. ”Avand in vedere structura slaba a cresterii…

- Aceasta este o victorie pentru companie, dupa ce a avertizat miercuri ca noi restrictii impuse de guvernul SUA pentru exporturi i-ar putea impiedica operatiunile in China. Nvidia a afirmat miercuri, intr-o declaratie depusa la autoritatea de reglementare bursiera (SEC), ca guvernul SUA restrictioneaza…

- Ofertele pentru proiectarea Spitalului Regional Craiova, magaproiectul de care Ministerul Sanatatii vorbeste de aproape sase ani, au intrat, in sfarsit, in etapa de evaluare. Potrivit anuntului de participare la licitatie privind achizitia serviciilor de proiectare și asistența tehnica din partea proiectantului…