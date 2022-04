Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan pare tot mai indecisa in legatura cu relația pe care o are cu Laurențiu Reghecampf. In timp ce antrenorul Universitații Craiova și-a gasit fericirea in brațele amantei Corina Caciuc și așteapta un copil cu aceasta, Anamaria Prodan publica mesaje „siropoase” pe pagina sa de Instagram.…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt in plin divorț, iar cei care au avut cel mai mult de suferit sunt copiii, in special mezinul familiei, baiatul lor Laurențiu Jr. Acum, intr-un interviu pentru click.ro , Sarah Dumitrescu, fiica cea mica a Anamariei Prodan, a vorbit despre relația cu Laurențiu…

- Nu doar presa din Romania scrie despre cei doi, ci și presa din strainatate. Anamaria Prodan a fost ceruta in repetate randuri pentru a oferi informații despre divorț, dar printre altele a amintit mereu și de viața sa profesionala care a spart, de asemenea, granițele.

- Anamaria Prodan este pregatita sa iși refaca viața dupa ce Laurențiu Reghecampf a parasit-o pentru Corina Caciuc. Impresara a recunoscut ca ii place foarte tare un barbat care nu locuiește in Romania și care i-a promis ca o așteapta pana divorțeaza. Anamaria Prodan a trait una dintre cele mai mari dezamagiri…

- De ziua lui Luca, fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf din casnicia cu Mariana Pfeiffer, Anamaria Prodan i-a transmis un mesaj pe rețelele de socializare. Tanarul, in varsta de 20 de ani, a reacționat imediat la postarea impresarei. De la varsta de 15 ani, Luca a ramas sa locuiasca cu Anamaria…

- Anamaria Prodan a avut o reacție furtunoasa la „Acces Direct”, dupa toate declarațiile facute de Laurențiu Reghecampf in podcastul lui Catalin Maruța. Impresara a spus ce simte acum pentru soțul ei de care e in divorț, dar și ce crede despre relația lui cu Corina Caciuc, femeia care ii va darui anul…

- Anamaria Prodan a rabufnit dupa ce Laurențiu Reghecampf nu a vrut sa se prezinte ieri la primul termen la divorțului. Impresara spune ca l-a chemat pe antrenorul de la Universitatea Craiova sa divorțeze la notar, insa acesta nu a vrut. Vedeta iși dorește sa se incheie cat mai repede procesul de divorț…

- Pe 7 februarie, peste 4 zile, are loc prima infațișare de divorț pentru Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Cei doi nu dau semne ca procesul pentru separarea legala va fi unul rapid, impresara il acuza pe antrenor ca a luat din bunurile și banii familiei și, mai nou, ca acesta o amenința atat pe…