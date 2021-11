Cine este cel mai bogat sportiv britanic din toate timpurile?

Cel mai bogat sportiv britanic din toate timpurile este pilotul Lewis Hamilton. Acesta l-a intrecut pe legendarul fotbalist David Beckham. Cu doua curse inainte de finalul sezonului in Formula 1, Hamilton are mari șanse de a deveni pentru a opta oara campion mondial.Lewis Hamilton a devenit pilot in Formula 1 in 2007. De atunci și pana acum, niciun alt adversar nu a reușit mai multe victorii ca el. Britanicul “nu sta rau” nici in ceea ce privește banii caștigați de-a lungul carierei. Hamilton incaseaza 46 de milioane de euro pe an, de peste doua ori mai mult decat salariul rivalului Max Verstappen…