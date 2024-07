Cine este cel mai bine remunerat consilier de la Palatul Cotroceni

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de consilieri pe care o are acum președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni a ajuns pe ultima suta de metri și, deja, fiecare dintre aceștia iși cauta locul unde sa mearga dupa alegerile prezidențiale din decembrie 2024, știut fiind ca va veni un nou președinte cu echipa sa. La ora actuala,…

- Eternul director al Serviciului de Protecție și Paza (SPP), Lucian Pahonțu, este cel mai bine platit șef de serviciu secret din Romania și chiar mai bine platit decat președintele Klaus Iohannis. Pahonțu-6.400 de euro/luna Lucian Pahonțu a incasat anul trecut ca director al SPP, conform declarației…

- Consiliul Suprem de Aparare a Țarii a decis joi donarea unui sistem de rachete Patriot catre Ucraina. In acest context, presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj pentru țara noastra și pentru șeful de stat, Klaus Iohannis. Zelenski, recunoscator țarii noastre I am grateful to Romania…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a transmis miercuri, de Ziua Mondiala a Mediului, un apel catre instituțiile publice relevante pentru a sprijini creșterea nivelului de ambiție in ceea ce privește impadurirea, restaurarea terenurilor, combaterea deșertificarii și gestionarea secetei. ”Marcarea…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat ca guvernul de la Budapesta este capabil și dispus sa-l sprijine pe Klaus Iohannis, președintele Romaniei, pentru funcția de secretar general al NATO. In martie, Iohannis a declarat ca va candida pentru postul de secretar general al NATO și a subliniat la…

- Candidatul PNL la Primaria Capitalei, Sebastian Burduja, a relatat despre discuția avuta cu președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, menționand ca in urma desemnarii sale ca și candidat, se afla intr-o vizita oficiala in Coreea de Sud alaturi de președinte. Acesta a transmis ca președintele…

- Klaus Iohannis a transmis ministrului Justitiei cererile de urmarire penala a lui Roman Petre, in calitate de fost premier, si a lui Voiculescu Gelu-Voican, fost viceprim-ministru, pentru infractiuni contra umanitatii, in dosarul Mineriadei. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a facut publica decizia…