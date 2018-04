Cel mai bine platit primar din Romania este edilul din Alba Iulia, care l-a depașit la salariu și bonusuri chiar pe președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Mircea Hava are trecut pe fluturașul de salariu suma de 21.375 de lei. Potrivit informatiilor postate pe site-ul Primariei Alba Iulia, liberalul Mircea Hava are un salariu de baza de […] The post Cine este cel mai bine platit primar din Romania. Mircea Hava l-a depașit chiar și pe Klaus Iohannis appeared first on Cancan.ro .