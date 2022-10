Stiri pe aceeasi tema

- Care a fost reacția lui Florin Dumitrescu dupa ce a aflat ca Nosfe a murit. Rapperul a fost concurent la Chefi la cuțite și i-a cucerit pe jurați cu preparatul pe care l-a gatit in competiție.

- Florin Rogojinaru a reușit sa ii amuze din plin pe jurații emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10 cu tot felul de bancuri și glume. La un moment dat, acesta i-a dat o replica neașteptata lui Catalin Scarlatescu.

- Editia de marti, 4 octombrie, a emisiunii Chefi la cutite a adus o amuleta pretioasa in echipa unuia dintre jurati. Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Catalin Scarlatescu au scos pe masa toate “armele” culinare, la jocul de amuleta cu numarul 15, iar castigatorul a primit un bonus important.…

- Gabriel Ovidiu Minjescu are 34 de ani și a venit din Germania pentru a demonstra ca se pricepe la gatit. Concurentul a facut dezvaluiri neașteptate in ediția 9 din sezonul 10 al emisiunii Chefi la cuțite.

- In ediția 9 din sezonul 10 Chefi la cuțite am putut s-o vedem pe Brighitta Gheorghe, concurenta care a reușit sa ii surprinda din plin pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu.

- Jurații de la emisiunea Chefi la cuțite, sezonul 10, au avut parte de o surpriza, in aceasta seara. In cadrul emisiunii, și-a facut apriția Sorin Iles, concurentul caruia i s-au oferit trei cuțite de aur. Acesta l-a ales, in cele din urma, pe chef Sorin Bontea.

- Primul concurent al serii din sezonul 10 al emisiunii Chefi la Cuțite a fost unul special. Acesta este Alexandru Raul Silaghi, care la 10 ani, a venit sa-i impresioneze pe jurați cu talentul sau culinar, gatindu-le un preparat special.

- Noul sezon al celebrului show culinar vine cu multe ingrediente speciale, iar unul dintre acestea este oferit chiar de Catalin Scarlatescu. Cheful cu cele mai multe cereri in casatorie primite in cadrul unui show TV a renunțat la statutul de burlac al juriului. „Iubita mea face niște salate foarte reușite.…