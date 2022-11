Stiri pe aceeasi tema

- Aseara, cea de-a zecea confruntare culinara din sezonul 10 Chefi la cuțite le-a adus concurenților conduși de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu o provocare a combinației de gusturi care le-a pus la incercare creativitatea și pricepere

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite s-a terminat cu inca o eliminare, astfel ca inca un concurent la parasit competiția. Chiar daca doua dintre farfurii au obținut cel mai mic punctaj, doar unul dintre concurenți a fost eliminat.

- Au fost emoții imposibil de ținut in frau in ediția de luni, 31 octombrie 2022 a show-ului de la Antena 1. Nosfe a „revenit” la „Chefi la cuțite”, cu ajutorul lui chef Catalin Scarlatecu. Gina Pistol a izbucnit in lacrimi in fața camerelor de filmat. Nosfe, din nou la „Chefi la cuțite” Fanii regretatului…

- Ediția „Chefi la cuțite” din seara aceasta ar putea sta sub avertismentul „Atenție, pericol de explozie!”, pentru ca pe frontul culinar se dau lupte grele. Chef Catalin Scarlatescu reușește sa creasca pulsurile celorlalți doi chefi și tuturor competitorilor atunci cand decide sa… deschida bomba! Este…

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite continua cu o tema deosebita, care i-a emoționat pana la lacrimi pe concurenți. Gina Pistol a anunțat ca de aceasta data, aceștia vor gati pentru refugiații din Ucraina, puși la incercare de razboiul care a izbucnit in urma cu ceva timp.

- Robert Mihailescu a parasit competiția in ediția 21 a sezonului 10 Chefi la cuțite, difuzata pe data de 18 octombrie 2022. Hai sa vezi cum a reacționat chef Florin Dumitrescu, care și-a sacrificat o amuleta pentru concurent la primul battle al show-ului culinar.

- Silviu Gheorghe Trufaș, concurent la „Chefi la cuțite”, i-a șocat pe cei trei jurați cand le-a dezvaluit ca el gatește cu produse expirate. Gina Pistol a revenit in show-ul culinar de la Antena 1. Ediția „Chefi la cuțite” care se difuzeaza in aceasta seara, la Antena 1, de la 20:30, o readuce pe Gina…

- Ediția de astazi a emisiunii Chefi la cuțite a inceput cu un concurent cu o personalitate unica. Acesta este Sabin Bumb, care a venit alaturi de fiul sau, sa le demonstreze juraților ca pe langa ca este un tamplar excepțional, are și talent in bucatarie. Dupa multe rasete, Sabin s-a emoționat pana la…