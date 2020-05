Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat vineri seara inca 18 decese in randul pacientilor cu COVID-19. Pe lista se afla si o tanara de 20 de ani, care devine astfel cea mai tanara victima a epidemiei de coronavirus din Romania."Deces 730: Femeie, 20 ani, județ Vaslui. Data internare: 09.04.2020-Spital…

- Caz ciudat, in Romania. Autoritațile vin cu detalii neștiute despre victima cu numarul 400, ucisa de coronavirus. Este vorba de un om al strazii din Galați, cu multe probleme de sanatate.Potrivit autoritatilor, femeia de 62 de ani a ajuns la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean…

- Deces 38 Barbat, 66 ani jud Timis (contact cu un membru al familiei revenit din Germania). In data de 24.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul "Victor Babes" - Timișoara. Rezultatul testarii din data de 25.03.2020 a fost pozitiv. Data deces: 28.03.2020 …

- Este vorba despre o femeie din județul Caras-Severin in varsta de 72 de ani tranferata in seara zilei de 24/03/2020 la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara, de la Spitalul Județean de Urgența Reșița, secția ATI, unde se afla din data de 21/03/2020 Pacienta nu avea istoric de calatorie și…

- Al optulea deces al unui pacient infectat cu noul tip de coronavirus a fost inregistrat in Romania luni dimineața. Este vorba despre un barbat in varsta de 70 ani, internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Craiova, confirmat pozitiv in data de 19.03.2020. Pacientul a sosit pe data de 07.03.2020…

- Coronavirus a facut prima victima in cea mai populata țara din Africa. Nigeria, acolo unde locuiesc 200 de milioane de oameni, a raportat decesul unui barbat in varsta de 67 de ani."A fost inregistrat primul deces provocat de COVID-19. Este vorba despre un barbat de 67 de ani, care s-a intors in Nigeria…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Ialomița informeaza ca joi, 19 martie 2020, la nivelul județului a fost inregistrat al 3-lea caz de infecție COVID-19. Este vorba despre o tanara de 18 ani din județul Calarași, dar care locuia impreuna cu prietenul sau in satul ialomițean Rași. Tanara a…

- Extradat recent in Romania, unul dintre cei mai periculoși interlopi de la noi, care de-a lungul anilor a semanat teroare in toate țarile europene in care și-a extins afacerile cu carne vie, a devenit o victima a virusului ucigaș COVID 19!