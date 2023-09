Stiri pe aceeasi tema

- Pompierul care a inchis stația GPL din Crevedia, in urma cu trei ani, a murit la o saptamana de la explozii. Bogdan George Pușcoi a fost șef in cadrul ISU Dambovița și cel care a ridicat autorizația stației GPL din Crevedia in anul 2020. El și-a gasit sfarșitul intr-un mod tragic la o saptamana de […]…

- Inca un ranit in explozia de la stația GPL din Crevedia a decedat, au declarat surse medicale. Acesta era ranit in prima deflagrație. Vestea a venit in urma cu putin timp. Vorbim despre un al treilea ranit dupa exploziile repetate de sambata. Surse medicale au confirmat pentru Realitatea PLUS aceasta…

- Un barbat de 63 de ani ranit in exploziile de la statia GPL din Crevedia a decedat la Spitalul Floreasca. Bilanțul morților ajunge la 3, dar in spitalele din Romania sau din strainatate sunt mai mulți pacienți cu arsuri foarte grave.Reprezentantii spitalului au declarat pentru News.ro ca barbatul…

- Explozia care a avut loc in urma cu doua zile, la Crevedia, este similara cu tragedia care s-a produs in anul 2004, la Mihailești. Numeroase persoane sunt de parere ca acest caz ar trebui comparat mai degraba cu cel de la Mihailesti, și nu cu incendiul de la Clubul Colectiv.

- Explozia din Crevedia. Trei explozii puternice au zguduit Crevedia sambata seara si, odata cu ea, o tara intreaga. 57 de oameni au fost raniti initial – dintre ei, 39 de pompieri -, iar un om a murit de groaza in momentul in care cisternele din statia GPL au sarit in aer. Sotia lui, cu arsuri peste…

- Explozia de la Crevedia ar fi pornit de la o țigara, arata primele date ale anchetei. Lucratorii de la stația GPL ar fi fumat in timp ce transferau gazul de la o cisterna la alta. In paralel, sunt deschise anchete mai multe. Nu mai putin de 4 explozii au avut loc la stația GPL care […]

- Una dintre victimele care se aflau in stare grava, dupa explozia de la Crevedia, a murit duminica, la spital. Femeia avea arsuri pe 99% din suprafața corpului. Este vorba despre al doilea deces dupa explozia de la stația GPL.