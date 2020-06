Stiri pe aceeasi tema

- Astazi a fost inregistrat al doilea deces la Buzau cauzat de Covid 19. Este vorba despre o buzoianca, de 68 de ani, internata la Medicina Interna din cauza afecțiunilor grave de care suferea, a contractat coronavirusul și imediat dupa ce a fost depistata pozitiv,in data de 26 mai, a fost transferata…

- Testele au confirmat prezența noului coronavirus și in cazul a doua asistente și a doua infirmiere de pe secția ORL. Dupa secția de Medicina Interna a Spitalului Județean de Urgența Buzau, unde au fost confirmate 8 cazuri de Covid-19 in randul personalului medical, infecția cu noul coronavirus s-a…

- Primele cazuri de infectare cu noul Covid-19 au fost confirmate de Direcția de Sanatate Publica a județului Buzau. Este vorba despre cazul 68 – o fetița in varsta de 3 de ani, din municipiul Buzau. Potrivit OPINIA Buzau, copila a fost internata pe Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de…

- Un cadru medical de la Spitalul Orasenesc "Dr. George Trifon" Nasaud a fost confirmat ca fiind infectat cu Covid-19. Persoana se afla in izolare la domiciliu, dupa ce a avut un contact cu un pacient confirmat ulterior ca avand Coronavirus. Medicul este asimptomatic si a fost transportat la Sectia de…

- De ultima ora! COVID-19: A cincea persoana decedata pe teritoriul Romaniei. Vezi din ce zona este victima A fost inregistrat al cincilea caz de deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). Este vorba de un barbat, de 71 ani, din Suceava, confirmat pozitiv pe data de 23.03.2020, internat…

- Primul pacient cu coronavirus din județul Alba este femeie, in varsta de 36 de ani, venita din Italia și aflata in carantina la Vințișoara, de la momentul sosirii in țara, in data de 12 martie 2020. Pacienta este in prezent internata la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența din…

