- Alex Bodi și Ema Uta s-au desparțit de curand, dupa doua luni de cand afaceristul iși facea curaj și ii adresa marea intrebare iubitei sale. Relația lor a fost presarata cu momente tensionate, dar parea ca totul ține de domeniul trecutului. Despre desparțire dintre cei doi, Bianca Dragușanu este convinsa…

- O noua zi, o noua controversa in lumea mondena din Romania! Alex Bodi, prins intre foste! Afaceristul a fost surprins alaturi de Bianca Draguașanu și Ema Uta in aceeași locație. Cu fosta fosta a vorbit minute in șir, fara sa aiba habar ca e prin preajma femeie careia i-a pus de curand inelul pe deget.

- Andreea Bostanica continua sa starneasca controverse in mediul online, dupa ce s-a afișat cu cadouri de zeci de mii de euro. Tanara din Republica Moldova a spus cați bani caștiga pe TikTok in doar o saptamana.Andreea Bostanica, una dintre cele mai populare tinere de pe TikTok, continua sa atraga atenția…

- Toleranța zero pentru dezinformare: S-a lansat primul mecanism oficial de raportare a conținutului deepfake din Romania, este vorba despre platforma #nofake pe site-ul Ministerului Digitalizarii. Puteți raporta conținutul deepfake de pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, Google, YouTube și…

- Dupa ce a cerut-o in casatorie, Alex Bodi a facut un nou gest de iubire pentru Ema Uta. Afaceristul și-a tatuat pe abdomen chipul femeii alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de o buna perioada de timp.