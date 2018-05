Cine este Cardi B, noua revelatie Hip Hop a Americii O cheama Belcalis Almanzar Atat numele cat si prenumele sunt traduceri in spaniola ale unor cuvinte arabesti. In araba, Belcalis este o referinta la Regina din Sheeba, iar Amanzar inseamna „cea care vegheaza asupra”. Mama sa e din Trinidad, iar tatal din Republica Dominicana Cardi B a crescut in New York, intr-o familie multi etnica, intr-un mediu cultural diversificat. E nascuta si crescuta in Bronx E mandra de locul din care provine si spune ca nu ar fi putut sa cante ceea ce canta, daca nu ar fi trait aceasta experienta. Nu are permis de…