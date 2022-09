Stiri pe aceeasi tema

- A murit Alexandru Arsinel. Actorul s-a stins din viata, azi, la varsta de 83 de ani, la Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti, unde se afla internat de doua saptamani. Potrivit antena3.

- In ultima ședința a Consiliului Județean Maramureș, aleșii județeni au votat și o serie de proiecte care vizeaza dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de sanatate din Maramureș. Un prim proiect important in acest sens este „Dotarea compartimentului de terapie intensiva neonatala din cadrul Spitalului…

- Alexandru Arșinel ar fi internat la Terapie Intensiva, pe secția de urologie la Institutul clinic Fundeni din București. Ce detalii noi s-au aflat despre starea de sanatate a cunoscului actor. Cu ce probleme de sanatate se confrunta in aceste momente.

- Cei cinci romani raniți in accidentul din Bulgaria sunt in stare grava, dar stabila au transmis, duminica, reprezentanții spitalului Floreasca din Capitala. Aceștia sunt monitorizați in permanența și zilele urmatoare vor fi supuși unor intervenții chirurgicale. Cei cinci au fost internați imediat dupa…

- Un baiat de 6 ani din Suceava a fost transferat, joi, la Spitalul de Copii din Suceava, fiind diagnosticat cu coma diabetica. Copilul a fost confirmat pozitiv și pentru COVID-19, iar acum se afla in secția de Terapie Intensiva a spitalului. Inițial copilul a fost dus de parinți la spitalul din Suceava,…

- Baiatul de 17 ani care s-a inecat luni seara, intr-un lac din Marpod, a decedat marti in Sectia de Anestezie - Terapie Intensiva a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Sibiu, fiindu-i afectate mai multe organe vitale, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al spitalului, Decebal Todarita,…