Stiri pe aceeasi tema

- Hannelore de la Insula Iubirii sezonul 4 a avut parte de o transformare spectaculoasa, iar cele mai recente imagini publicate in mediul online confirma acest lucru. Cum arata in prezent fosta concurenta și cine este barbatul care i-a furat inima. Hanne este activa in mediul online, iar de curand și-a…

- Mirela de la Insula Iubirii nu mai arata deloc așa cum o știm noi din sezonul 4 al emisiunii, unde a mers pentru a-și testa relația pe care o avea cu Ionuț Gojman. Aceasta s-a casatorit și a luat numele Tecar.

- Tudor Vicovan este una dintre ispitele celui mai nou sezon de la Insula Iubirii, marca Antena 1. Tanarul este pregatit sa ia parte la aventura vieții sale și sa se bucure de experiența. Mai mult decat atat, povestea sa de viața bate orice film!

- Romeo Vasiloni este ispita la Insula Iubirii sezonul 7. Barbatul are 30 de ani și este sportiv, iar la show-ul de la Antena 1 este dispus sa iși gaseasca jumatatea in randul fetelor din cupluri.

- Insula Iubirii incepe! Așteptarea a luat sfarșit și noi va spunem care sunt cele cinci cupluri care au acceptat provocarea. Daca a picat sau nu cineva in ispita, vom afla cat de curand. Sezonul al șaptelea, cel mai pacatos de pana acum Show-ul fenomen Insula Iubirii ”și-a deschis porțile” și ne-au dezvaluit…

- Bianca Giurca și Marius Moise formeaza unul dintre cele cinci cupluri de la Insula Iubirii sezonul 7. Cei doi sunt din același sat și sunt impreuna de trei ani, chiar daca intre ei exista o diferența mare de varsta.

- Insula Iubiri sezonul 7 va incepe in curand la Antena 1. Anunțul a fost facut de Radu Valcan, prezentatorul reality show-ului. Cel mai dur test de fidelitate provoaca noi cupluri care au avut curajul sa joace totul pe o singura carte si sa isi puna la incercare puterea sentimentelor si stabilitatea…

- Cel mai asteptat sezon al celui mai fierbinte reality show, Insula Iubirii, va avea premiera pe 22 si 23 iunie si va fi difuzat in fiecare joi si vineri, de la 20:30, pe Antena 1 si AntenaPLAY. Pornind de la premisa #cineiubestenulasa si aparent pline de incredere, cinci noi cupluri au luat decizia…