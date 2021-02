Stiri pe aceeasi tema

- Revenirea lui Florin Gheorghe in cel de-al zecelea sezon s-a dovedit a fi de bun augur pentru acesta, care i-a facut pe Delia, Mihai Bendeac și Cheloo sa il aplaude in picioare, seara trecuta, in prima ediție...

- „A fost, fara indoiala, unul din cele mai dure roast-uri din toate edițiile iUmor”, spune Mihai Bendeac, la finalul numarului pe care Dan Frinculescu la avut in cadrul show-ului de comedie. Dan Frinculescu a fost invitatul special al celei mai noi ediții iUmor, facandu-le un roast celor trei jurați.…

- Delia Matache și Mihai Bendeac au facut din nou deliciul admiratorilor! Dupa ce actorul s-a aratat uluit de faptul ca faimoasa cantareața a mers pe strada, in plina iarna, imbracata in pantaloni scurți, acesta a surprins-o pe artista intr-o alta ipostaza incredibila. Iata ce a facut vedeta in timpul…

- Delia și bunul ei prieten, Mihai Bendeac, au fost din nou protagoniștii unui dialog spumos, spre deliciul fanilor. Dupa ce jurata de la iUmor i-a reproșat, in gluma, actorului sa se imbraca „foarte trist”, cantareața și-a etalat stilul excentric printr-o ținuta asbolut uluitoare. Iata ce vestimentație…

- Jasmina Negrea a fost țina lui Cheloo in finala ”iUmor 2020”. Concurenta l-a suparat din start pe jurat, adresandu-i-se intr-un mod respingator pentru acesta. Mihai Bendeac: „Plangi?” Finala ”iUmor 2020”. Cheloo a facut-o sa planga pe o concurenta Jasmina Negrea a venit la ”iUmor” cu o improvizație,…

- L-a fermecat pe Mihai Bendeac la prima vedere! Barbara Isasi, solista trupei Mandinga, este femeia care a reușit imposibilul. I-a furat mințile celebrului jurat de la ”iUmor”, dintr-o privire! Dupa savurosul moment artistic susținut de ea la celebra emisiune, juratul Mihai Bendeac a recunoscut public…

- Mihaela Pripici a pașit emoționata pe scena semifinalei iUmor și in momentul sau de stand up a avut autoironii, dar și o gluma despre Mihai Bendeac, care l-a distrat pe jurat. Totuși, jurații au simțit ca Mihalea nu a fost prea pregatita pentru moment, așa ca au depunctat-o.