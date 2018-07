Berat Albayrak este steaua in ascensiune a politicii din Turcia. Ginerele președintelui Recep Tayyip Erdogan, considerat unul dintre cei mai puternici oameni din țara, a fost numit luni in funcția-cheie de ministru de Finante. Casatorit cu fiica cea mare a lui Erdogan, Esra, dl Albayrak, in varsta de 40 de ani, a ocupat funcția de ministru al Energiei din 2015 și a cunoscut o ascensiune irezistibila in ultimii ani, potrivit La Libr e, citat de Rador.