- Opt adolescente, cu varste intre 13 si 16 ani, au fost acuzate de crima in Canada, fiind suspectate ca au injunghiat mortal o persoana fara adapost in varsta, de 59 de ani, la Toronto, a anuntat marti politia orasului, relateaza The Guardian , citat de News.ro. Se cunosc putine detalii despre minorele…

- Cinci persoane au fost ucise intr-o unitate rezidențiala dintr-o suburbie din Toronto, inainte ca barbatul inarmat sa fie ucis de poliție, au declarat autoritațile, potrivit The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Caz șocant petrecut in nordul țarii! O adolescenta de 18 a fost rapita de catre un individ, luni, din zona garii din orașul Baia Mare. Acesta a luat-o cu forța din strada și a urcat-o intr-o mașina. Norocul fetei a fost ca un șofer aflat in trafic a vazut totul și a decis sa intervina. Dupa ce a sunat…

- Politia si procurorii au spus ca suspecta ar fi oprit ventilatorul unei femei si apoi, in ciuda faptului ca personalul i-a spus ca aparatul este vital pentru pacienta, l-a oprit din nou mai tarziu.Autoritațile susțin ca pacienta al carei ventilator a fost oprit in mod repetat a trebuit sa fie resuscitata,…

- Televizinea de stat din China a ales sa cenzureze imaginile de la Campionatul Mondial din Qatar unde apar mulțimi mari de oameni in tribune ce nu poarta maști de protecție. Motivul din spatele acestei decizii este incredibil. La fel și felul cum au reușit sa cenzureze imaginile. ...