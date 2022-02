Stiri pe aceeasi tema

- Un consilier local al Pro Romania in varsta de 36 de ani, din județul Timiș, a fost impușcat mortal la o partida de vanatoare. Incidentul a avut loc sambata dimineața, in localitatea Livezile, din județul Timiș. Potrivit poliției județene, partida de vanatoare a fost organizata legal și armele erau…

- Polițiștii Secției 8 Rurale Deta au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe fondul de vanatoare din Deta, a fost organizata o partida de vanatoare in urma careia, un barbat, de 36 de ani, a fost impușcat accidental de un alt barbat, de aceeași varsta. Incidentul a avut loc in zona localitatii Livezile,…

- O tragedie s-a petrecut, sambata dimineața, in județul Timiș. Polițiștii Secției 8 Rurale Deta au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe fondul de vanatoare din Deta a fost organizata o partida de vanatoare in urma careia, un barbat, de 36 de ani a fost impușcat accidental de un alt barbat, de aceeași…

- O fetița din Timiș a incercat sa trimita o scrisoare asistentei de la DGASPC prin care ii povestește clipele de groaza prin care a trecut alaturi de frații ei timp de ani de zile. Tatal lor obișnuia sa consume alcool des, iar abuzurile erau la ordinea zilei. Copiii au fost abuzați ani de zile Fetița…

- Potrivit unor surse citate de G4Media, romanul era bucatar intr-o pizzerie și avea antecedente penale multiple pentru furt și trafic de droguri.Ipoteza principala a investigatorilor in acest caz este legata de o posibila rafuiala intre bande rivale de traficanți, mai spun sursele citate.

- Un roman, de 30 de ani, a fost executat cu trei focuri de arma in scara unui bloc din Roma. Trupul sau a fost descoperit de vecini sambata dimineața, in fața liftului. Adrian P. avea o poveste de viata incurcata, iar polițiștii se afla in fața unui caz complicat, cu nenumarate piste, informeaza Digi24…

- Un copil de 5 ani din SUA a fost impușcat mortal de un grup de adolescenti, in timpul filmarii unui videoclip pentru rețelele de socializare. Un adolescent de 13 ani a fost arestat și transferat intr-un centru pentru minori.

- Un barbat a fost injunghiat și impușcat, vineri seara, la Arad. Agresorul a fost prins, noaptea trecuta, intr-o mașina care se deplasa spre centura orașului Lugoj, județul Timiș. Potrivit Poliției...