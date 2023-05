Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Popescu face dezvaluiri incredibile despre faimoasa Delia. Fosta dansatoare a juratei de la iUmor a vorbit despre regretele pe care le are in viața și care sunt acele lucruri din trecutul sau pe care le-ar schimba, daca ar avea aceasta putere. Care sunt regretele Andreei Popescu In prezent,…

- Delia Matache și soțul ei, Razvan Munteanu, se afla in Franța și sunt in mijlocul protestelor violente. Pe rețelele de socializare, cantareața a postat imagini de pe strazile pline de oamenii care protestau. Delia și Razvan Munteanu sunt martori la protestelor violente din Franța. Artista a postat mai…

- Cosmin, un tanar care lucreaza ca șofer la o firma din Germania, a devenit celebru pe TikTok, dupa ce a povestit cum poți caștiga mii de euro avand un astfel de loc de munca. Barbatul explica faptul ca, pe langa salariul de baza, poți avea și alte beneficii.

- Celebru pe TikTok pentru clipurile in care o imita pe Dana Budeanu, concurentul a venit pe scena iUmor, sezonul 14, pentru a-și arata afinitatea fața de „credințele” creatoarei de moda. Iata daca replicile memorabile i-au adus succesul concurentului.

- Delia Matache este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste din Romania. Vedeta nu are cum sa treaca neobservata, mai ales cand iese pe strazile din Capitala. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o pe jurata iUmor in timpul liber, intr-o companie…

- Dupa ce a „colindat” pe la diverse emisiuni, Denisa Gliga s-a decis sa faca un popas și la iUmor, sezonul 14, pentru „o galerie faina”, precum ea și-a descris momentul. Cu o atitudine impasibila, dar cu un aspect interesant, concurenta i-a facut extrem de curioși pe jurați!

- Delia Matache a vorbit despre intervențiile estetice pe care le-a facut pana in prezent. Cantareața și-ar dori sa iși opereze nasul, insa nu are curaj. In varsta de 41 de ani, Delia Matache arata impecabil și multe dintre admiratoarele sale au vrut sa afle care este secretul ei. Artista a decis sa vorbeasca…