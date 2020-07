Drum lin spre cer Romeo Todea

Ne despartim cu durere in sulfet de colegul nostru Romeo Todea, Romi cum il alintau prietenii si colegii, care a plecat dintre noi atat de subit si de tragic. Cei care l-au cunoscut stiu ca Romi a fost un om bun si drept, care si-a croit drumul in viata prin munca, credinta in Dumnezeu si … Post-ul Drum lin spre cer Romeo Todea apare prima… [citeste mai departe]