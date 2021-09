Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Bosanci din judetul Suceava, Miron Neculai, acuza ca toti sustinatorii lui Ludovic Orban au fost eliminati din delegatia pentru Congresul din 25 septembrie de presedintele Organizatiei Judetene Gheorghe Flutur. Totodata, a interzis prezența unor președinți de organizații locale de a…

- Studenții Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava nu mai trebuie sa prezinte dovada vaccinarii la cazarea in camine. Asta a decis instanța, care a anulat obligativitatea prezentarii adeverinței. Sentința poate fi insa atacata cu recurs. Instanța de fond a anulat hotararea senatului Universitații…

- Avionul ucrainean a patruns pe teritoriul Romaniei prin judetul Suceava si, cel mai probabil, era burdusit cu tigari de contrabanda. A fost zarit de politistii de frontiera aflati pe sol, care au informat Fortele Aeriene. In Romania nu s-a luat nicio masura, dar Ucraina a ridicat un MIG 29 ca sa aduca…

- Imagini ireale au fost filamte ieri, in Suceava, in timpul furtunii prognozata de meteorologi pentru care s-a emis și cod roșu. Furtuna a inceput la apus, iar cerul a prins in totalitate culorea roșie. Numerosi suceveni au imortalizat fenomenul si au publicat imaginile. Natura a oferit un spectacol…

- Specialiștii vorbesc despre un ciclon local care a facut prapad in cateva minute. Furtuna a fost precedata de un vuiet puternic auzit de localnicii de langa Gura Humorului. Apoi, arborii au fost rupți de vantul puternic ca pe niște bețe de chibrituri. Rafele au ajuns și la 200 de km viteza, spun specialiștii.…

- Un calugar de la Manastirea Rarau a ajuns la spital dupa ce a fost atacat de o ursoaica cu pui. Incidentul a avut loc, la inceputul saptamanii, in zona partiei de schi, acolo unde un calugarul se afla la cules de ciuperci. El a observat doi urși care se jucau și a incercat sa se […] The post Calugar…

- Creșterea porcinelor ar putea fi interzisa in exploatații in aer liber de tipul stanelor, taberelor de vara, cantoanelor silvice, cantoanelor de pe langa diguri sau societaților agricole vegetale. Interdicția este prevazuta intr-un proiect de ordonanța de urgența privind noi reguli pentru creștere porcilor…

- Baiatul asista la un experiment facut de prietenii mai mari. Copiii s-au strans pe un drum comunal din Valea Moldovei, judetul Suceava, chiar in fata locuintei unui politist și au pus in practica un experiment vazut pe platforma YouTube. Experimentul consta in introducerea intr-o sticla a mai multor…