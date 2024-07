Stiri pe aceeasi tema

- Ies la iveala noi detalii despre cumplitul accident de munca de la Ibanești. Cei patru muncitori au murit din cauza unor cantitați mari de amoniac și acid sulfuric de pe fundul bazinului pe care trebuiau sa-l curețe. Unul dintre angajații morți avea un bebeluș de numai o saptamana.

- Radu Tudose și-a gasit sfarșitul in cel mai crud mod cu putința. Considerat unul dintre cei mai apreciați antreprenori din Romania, Radu Tudose a murit in incercarea de a-și salva muncitorii din puțul de decantare al fabricii de lactate pe care a inființat-o in urma cu 24 de ani.Omul de afaceri, in…

- Un camion care transporta tuburi de metal și o cisterna incarcata cu praf de beton s-au ciocnit, joi dimineața, intr-o localitate din județul Bihor. Dupa impactul puternic, autovehiculele de mare tonaj au luat foc. La fața locului au intervenit de urgența pompierii. Unul dintre șoferi a fost transportat…

- Mama fostei gimnaste Gina Gogean a murit intr-un accident produs la Galați, iar sora e in stare grava. Un cumplit acccident a avut loc duminica, 26 mai, in localitatea Piscu, din județul Galați. O șoferița a adormit la volan, pierzand controlul automobilului, iar mașina a intrat intr-un tir. Femeia…

- Televiziunea de stat iraniana anunța ca președintele iranian Ebrahim Raisi a murit intr-un accident de elicopter, alaturi de ministrul de externe Hossein Amir-Abdollahian. Președintele iranian Ebrahim Raisi și ministrul de Externe au murit in accidentul de elicopter Cei doi au fost confirmați morți…

- Accidentul produs vineri seara pe drumul județean din Bosanci a fost provocat de un șofer in varsta de 69 de ani, care a pierdut controlul asupra autoturismului intr-o curba. Mașina a lovit violent un cap de pod, atat șoferul cat și pasagerul din dreapta ramanand incarcerați.Din cercetarile ...

- Doi barbati au murit, duminica, dupa ce masina in care se aflau a iesit de pe un drum judetean din Braila si s-a izbit de un copac. Politistii au stabilit ca soferul avea dreptul de a conduce anulat, relateaza News.ro.Accidentul a avut loc pe DJ 221, in judetul Braila. „Din primele date a rezultat faptul…

- O persoana a murit și alta a fost ranita in urma unui atac cu cuțitul in Bordeaux. Atacatorul a fost impușcat de polițiști. La fața locului, au ajuns numeroase forțe de securitate. Incidentul a avut loc miercuri seara, potrivit TF1.