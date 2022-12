Cine este bărbatul care a murit după ce a căzut pe șine, în staţia de Basarab Au aparut noi detalii legate de cazul barbatului care a cazut pe șinele de metrou in a doua zi de Craciun. Barbatul care a murit era agent de paza la metrou. In urma teribilului incident, i-au fost amputate ambele picioare. Agentul de paza, in varsta de 64 de ani, ar fi venit la serviciu in stare avansata de ebrietate. La momentul producerii accidentului, barbatul era impreuna cu un coleg, care a fugit dupa accident. Din primele informații, se pare ca barbatul ar fi leșinat pe peron, ulterior ar fi cazut in fața trenului exact in momentul in care a intrat in stație. La fata locului au ajuns atat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Circulatia trenurilor de metrou a fost intarziata și reorganizata pe Magistrala 1 de metrou si se circula pe un singur fir intre statiile Gara de Nord si 1 Mai, in urma unei posibile tentative de suicid. „ Metrorex informeaza ca, astazi, 26.12.2022, incepand cu ora 15:20, circulatia trenurilor de metrou…

- Metrorex a anunțat ca metrourile circula normal pe Magistrala 4, luni seara, de la ora 18:13, la trei ore dupa accidentul mortal petrecut in a doua zi de Craciun.Este vorba de un agent de paza care a ajuns sub roțile unei garnituri in stația Basarab și i-au fost amputate picioarele. Circulația a fost…

- Metrourile circula normal pe Magistrala 4 de la ora 18:13, dupa accidentul mortal din a doua zi de Craciun.Metrorex a informat luni, 26.12.2022, ca incepand cu ora 15:20, circulația trenurilor de metrou a fost reorganizata, pe Magistrala 1 de metrou. Astfel ca dupa incident s-a circulat pe un singur…

- Incident grav la metroul din București, luni, 26 decembrie 2022. Un barbat a murit, dupa ce a cazut pe șine in stația Basarab. Din primele informații, se pare ca nu a fost vorba despre un act sinucigaș. Ce s-a intamplat in momentele dinaintea tragediei. Un barbat a murit dupa ce a cazut pe șine in […]…

- Metrorex anunța ca se circula pe un singur fir intre Gara de Nord și 1 Mai, pe Magistrala 4, dupa ce o persoana a cazut pe calea de rulare și a fost ranita. Momentan, nu se cunosc cauzele producerii incidentului, dar este o posibila tentativa de suicid.

- Este vorba de un agent de paza care a ajuns sub roțile unei garnituri in stația Basarab și are picioarele amputate. Circulația a fost oprita, iar autoritațile nu exclud varianta unei tentative de sinucidere, potrivit Realitatea PLUS.Agentul de paza, in varsta de 64 de ani, ar fi venit la serviciu in…

- O persoana a cazut pe calea de rulare a statiei de metrou Basarab, astfel ca circulatia trenurilor a fost reorganizata pe Magistrala 1 si se foloseste un singur fir intre statiile Gara de Nord si 1 Mai, informeaza Agerpers.

- Accident groaznic in Bucuresti in ziua de Craciun, produs de un tanar drogat. Din pacate, a fost și o victima: o fata de 19 ani. Accidentul a avut loc pe șoseaua Gheorghe Sisești din Sectorul 1, Bucuresti, aproape de Aeroportul Baneasa. Un șofer, in varsta de 18 ani, a pierdut controlul asupra direcției…