Tzanca Uraganu este in al noualea cer de fericire! In urma cu doua zile, a devenit tata pentru a doua oara. Cu toate acestea, in seara aceasta, a scos-o in oraș pe logodnica sa, Alina Marymar, alaturi de care și locuiește. Manelistul a filmat-o pe iubita lui in timp ce un alt barbat o saruta pe obraz. Iata despre cine este vorba!