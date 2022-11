Cine este băiatul de 21 de ani din Ploiești care s-a aruncat de la etajul 10 Apar informații noi despre tragedia din Ploiești , acolo unde, sambata seara, un tanar de 21 de ani a ales sa se sinucida și s-a aruncat de la etajul 10 al unui bloc. George avea 21 de ani. Acesta ar fi ales sa se razbune pe tatal sau dupa o cearta, iar astfel a folosit moartea sa drept o razbunare. Pe langa relația tensionata cu parinții și familia, tanarul a avut și alte probleme. Tanarul ar fi devenit consumator de droguri, iar asta i-ar fi dat viata peste cap. Inainte de gestul extrem, tanarul avea o stare de agitație specifica consumului de droguri și s-a inchis in camera. Dupa mai multe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

