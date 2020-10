Brahim Aouissaoui este numele atacatorul de la catedrala Notre Dame din Nisa. In varsta de doar 21 de ani, tunisianul a fost prins de anchetatori. Brahim Aouissaoui se afla de mai puțin de o luna in Europa. Pe 20 septembrie, acesta venise cu o barca de migranți prin insula Lampedusa si a stat in carantina o perioada. Dupa perioada de carantina, acesta a plecat la Nisa unde a și produs atacul aramat. Barbatul a fost identificat cu ajutorul documentelor recente care au fost facute de Crucea Roșie italiana, care l-a și luat in evidența dupa ce acesta a ajuns pe insula Lampedusa, conform Le Figaro.…