Cine este Atena-Adriana Groza, propunerea USR-PLUS pentru funcția de guvernator al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării Alianța USR PLUS o propune pe Atena-Adriana Groza in funcția de guvernator al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunarii. Atena-Adriana Groza, in varsta de 51 de ani, este in prezent secretar general și expert-cheie in conservarea biodiversitații in cadrul Asociației Pentru Dezvoltare Durabila Dakia, București, care asigura administrarea ariilor naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean. Citește și EXCLUSIV. Barna Tanczos și Cristian Ghinea și-au batut joc, prin PNRR, de Delta Dunarii Aceasta deține un master in Biologie, obținut la Universitatea din București și a absolvit Facultatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

