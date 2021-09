Stiri pe aceeasi tema

- Un atac armat s-a produs intr-o universitate din orașul rus Perm, soldat cu mai mulți morți și raniți. Studenții au sarit pe fereastra pentru a scapa de atacatori. Universitatea din Perm este una dintre cele mai mari din țara. Opt persoane au fost ucise și alte 14 ranite, potrivit celui mai recent bilanț…

- Angela Merkel a pledat vineri, 20 august, la Moscova pentru continuarea dialogului cu Rusia, in ciuda „divergențelor profunde”, cu ocazia ultimei sale intalniri cu Vladimir Putin, inainte sa paraseasca puterea. Aceasta vizita vine la un an dupa otravirea, atribuita autoritaților ruse, a adversarului…

- Circa 13% din populatia SUA a cumparat sau vandut criptomonede in ultimul an, conform unui sondaj realizat de Universitatea din Chicago, citat de MarketWatch, anunța Mediafax. Din totalul investitorilor, 41% sunt femei, 44% oameni de culoare, 35% castiga mai putin de 60.000 de dolari pe an…

- Catherine Serou a fost gasita moarta, sambata, in Rusia dupa ce s-a urcat in mașina unui barbat necunoscut, pentru ca se grabea sa ajunga la o clinica. Ca și cum ar fi presimțit ceva, studenta din SUA i-a trimis un ultim mesaj mamei ei in care a scris: „I