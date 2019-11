Stiri pe aceeasi tema

- Skrillex, recompensat cu trei premii Grammy și… Salvatore Ganacci… pentru unii, cei doi nu incap in aceeași propoziție! Ei bine, incap. Au intrat și in același studio și au un proiect comun. In set-ul pe care l-a avut in Marea Britanie The Glove That Fits, Skrillex a dat play unui track unreleased,…

- La doar o zi distanța de lansarea celui mai emoționant single al acestui sezon, Selena Gomez ține sa le ofere fanilor pachetul complet prin aducerea in prim-plan a unei piese surpriza, „Look At Her Now”, o veritabila demonstrație de forța, ce marcheaza evoluția personala și increderea in sine ale superstarului.…

- Vanotek surprinde cu o noua piesa care se numește ”Take Me” și este in colaborare cu Myata, o artista de succes din Ucraina. Piesa a fost compusa de Minelli, Vanotek, Alexandra Tirtirau și produsa de Vanotek. Videoclipul are un vibe retro, al anilor 80, iar piesa consolideaza sound-ul Vanotek, atat…

- Dupa filmari in deșert, la aproape 50 de grade Celsius, la Salvation Mountain, in SUA, Smiley lanseaza „My Love”, o piesa-terapie pentru orice relație de iubire. Smiley lanseaza “My Love”, o piesa-terapie pentru relațiile de iubire incercate de timp și de timpuri. “Piesa «My Love» este ca o declarație…

- Hit-ul „Strazile din București” primește o reinterpretare acustica cu ajutorul lui Florian Rus, reinterpretare care subliniaza cumva sentimentul melancolic ce a stat la baza piesei. Piesa originala, in colaborare cu MIRA, se bucura de succes atat in digital, cat și la radio. A intrat aproape imediat…

- Peste 1 milion de vizualizari pe Youtube intr-o singura saptamana: Kalif și Letty au lansat o piesa care a devenit extrem de indragita de public intr-un timp foarte scurt. Pentru Kalif, piesa „Iubește-ma și atat” este extrem de personala: „vreau sa inspir oamenii in a se iubi necondiționat și sincer…

- Te-am provocat pe virginradio.ro sa votezi sau propui o piesa atat de whaaat?… ca e buna!. Dupa prima saptamana avem și o lista de 10 piese ordonate de tine cat sa iasa un playlist woow, perfect pentru a-ți surprinde prietenii la orice party. Votul continua! Daca topul ramane similar și dupa a doua…

- „Costa”, cel mai nou single lansat de Ruby, imbina un sound fresh cu un videoclip hot, plin de branduri high-end, decoruri luxoase și femei frumoase. Piesa este produsa in studiourile Midiots. Muzica și versurile sunt rezultatul colaborarii dintre Shift, Enri Demi, Adelina Stanga, Horace și Max Kissaru.…