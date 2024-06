Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri seara, fanii trupei Coldplay au avut parte de o surprzia uriașa pe „Arena Naționala”. Trupa britanica de rock alternativ a adus pe scena un cantareț de manele, Babasha, care a interpretat piesa „Nu te lasa mama ta?”. Prezența lui Babasha a fost intampinata cu fluieraturi și huiduieli din partea…

- Babasha, un cantaret de manele, a urcat pe scena, miercuri seara, la primul concert Coldplay de pe Arena Nationala din Bucuresti. Publicul l-a huiduit tot timpul.Tanarul de 21 de ani s-a apucat sa cante o piesa despre care a spus ca el a compus-o, moment in care publicul a inceput sa fluiere. Inaintea…

- Trupa rock Coldplay a ajuns in Romania de marti si, imediat ce a aterizat, a luat la pas Centrul Vechi al Capitalei. Miercuri, cu cateva ore inaintea concertului atat de asteptat pe care il va sustine la Arena Nationala, solistul Chris Martin a fost vazut la plimbare prin Cismigiu.

- Coldplay concerteaza pentru prima oara in Romania pe 12 și 13 iunie la Arena Naționala. EMAA, singura artista romanca aleasa sa cante in deschiderea show-urilor, va incanta publicul cu universul sau unic și vocea ei patrunzatoare.

- Coldplay, doua concrete la București. Ce se va intampla pe stadion! Coldplay canta in Romania! Celebra trupa va susține nu unul, ci doua concerte pe Arena Naționala. Aceste spectacole fac parte din turneul mondial „Music of the Spheres”. Au fost batute recorduri de vanzare a biletelor, inregistrandu-se…

- Accesul pentru publicul general pentru concertele formației Coldplay, programate pentru 12 și 13 iunie pe Arena Naționala, se va face incepand cu ora 17.00, pe la cele trei intrari amenajate din Bulevardul Basarabia, Strada Maior Ion Coravu si Bulevardul Pierre de Coubertin, anunța Emagic.

- TPBI suplimenteaza programul de transport public in zilele de 12 si 13 iunie, cand va concerta trupa Coldplay pe Arena Naționala, anunța vineri Primaria Capitalei.„Pe 12 și 13 iunie 2024, la Arena Naționala, va concerta trupa Coldplay.

