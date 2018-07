Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Cristian Rotaru, de 19 ani, din comuna Rojiste, a fost condamnat la 3 ani si 8 luni de inchisoare pentru ucidere din culpa. Barbatul a accidentat mortal in iunie 2017 un tanar si a ranit un altul.

- Cu doar cateva ore inainte de meciul Spania - Portugalia, din Grupa B a Cupei Mondiale, jurnalistii iberici dau o veste grea pentru vedeta portughezilor. Cristiano Ronaldo ar fi ajuns la o intelegere in procesul care i-a fost intentat de Fiscul spaniol.

- Cristiano Ronaldo a fost condamnat la 2 ani de inchisoare si trebuie sa plateasca statului spaniol 18,8 milioane de euro. Fotbalistul a cerut ca pedeapsa sa fie cu suspendare si a ajuns la un acord cu autoritatile dupa ce si-a recunoscut vinovatia in patru capete de acuzare, scrie El Mundo. Cristiano…

- Tribunalul Suprem spaniol l-a condamnat marti in apel pe Inaki Urdangarin, cumnatul regelui Felipe al VI-lea, la 5 ani si 10 luni de inchisoare pentru acuzatii de coruptie, reducand pedeapsa pronuntata in februarie, in prima instanta, de 6 ani si 3 luni de detentie, relateaza AFP, Reuters si EFE, citand…

- Raul Alexandru Simedru, un tanar de 25 de ani din Alba Iulia, a fost condamnat la o pedeapsa totala de 8 ani si 5 luni de inchisoare pentru o „lista” impresionanta de infractiuni pe care le-a savarsit in Romania si Spania. Vatamare corporala, furt califiat, detinere, oferire si vanzare de droguri de…

- Justitia spaniola l-a trimis la inchisoare pe fostul trezorier al partidului aflt la putere in Spania, Luis Barcenas, condamnat la 33 de ani de detentie dupa ce a fost gasit vinovat de coruptie, intr-un proces care obliga Guvernul sa infrunte o motiune de cenzura,

- Justiția din Spania l-a condamnat la 33 de ani de inchisoare pe fostul trezorier al partidului la putere, Luis Barcenas, pentru coruptie intr-un proces care obliga guvernul sa se confrunte cu o motiune de cenzura.

- DJ-ul din Dej cercetat pentru trafic de droguri de risc, aflat in arest la domiciliu, a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu executare, dupa ce in toamna anului trecut a fost surprins in flagrant, pe raza comunei Galgau, județul Salaj, in timp ce ridica un colet trimis de fratele lui din Spania,…