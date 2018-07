Cine este artistul fugar condamnat la inchisoare pentru ca a insultat Casa Regala

Stiri pe aceeasi tema

- Josep Miguel Arenas Beltram, in varsta de 24 de ani, cunoscut sub pseudonimul Valtonyc, a fost condamnat, dupa ce a insultat Casa Regala din Spania si a glorificat terorismul. Valtonyc, care a precizat ca “ne...

- Un barbat in varsta de 49 de ani, din Scobinți, județul Iași, acuzat ca și-a ingopat concubina, care era in viața, ajutat de fiul sau, a fost condamnat, marți, la 15 ani de inchisoare și obligat sa plateasca daune catre cei trei copii, in valoare de 25.000 de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.…

Gheorghe Ștefan, fostul primar al municipiului Piatra Neamț, a fost condamnat la trei ani și trei luni de inchisoare de magistrații Curții de Apel Bacau. Sentimța este definitive. Pinalti a fost acuzat de spalare de bani si operatiuni financiare incompatibile cu functia,…

- Cristian Boureanu a primit o noua lovitura in scandalul provocat in vara anului trecut cand a lovit un polițist cu genunchiul! Fostul parlamentar a fost condamnat la doi ani de inchisoare. Din fericire, pentru el, pedeapsa a fost suspendata condiționat. Știre in curs de actualizare. The post Cristian…

- Cu doar cateva ore inainte de meciul Spania - Portugalia, din Grupa B a Cupei Mondiale, jurnalistii iberici dau o veste grea pentru vedeta portughezilor. Cristiano Ronaldo ar fi ajuns la o intelegere in procesul care i-a fost intentat de Fiscul spaniol.

- Cristiano Ronaldo a fost condamnat la 2 ani de inchisoare si trebuie sa plateasca statului spaniol 18,8 milioane de euro. Fotbalistul a cerut ca pedeapsa sa fie cu suspendare si a ajuns la un acord cu autoritatile dupa ce si-a recunoscut vinovatia in patru capete de acuzare, scrie El Mundo. Cristiano…

- Justitia spaniola l-a trimis la inchisoare pe fostul trezorier al partidului aflt la putere in Spania, Luis Barcenas, condamnat la 33 de ani de detentie dupa ce a fost gasit vinovat de coruptie, intr-un proces care obliga Guvernul sa infrunte o motiune de cenzura,

- Romanul a fost condamnat la 22 de ani de inchisoare pentru o crima comisa in Spania. El a fost adus in Romania, unde iși va executa restul de pedeapsa. Poliția Romana a remis un comunicat cu privire la acest transfer: ”La data de 26 aprilie a.c., un barbat, de 34 de ani, cetațean roman, a […] The post…