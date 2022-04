Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul Presedintelui ucrainean, Alexei Arestovich, a publicat o lista a unitatilor si subunitatilor ruse care au comis crime de razboi in Bucea, Gostomel si Irpen. El a anuntat acest lucru pe pagina sa de Facebook.

- O bunicuta din Ucraina ar fi functionat ca un adevarat soldat al Armatei ucrainene. Ea i-ar fi hranit pe invadatorii rusi cu placinte otravite. Acest zvon a circulat prin intermediul unei convorbiri telefonice dintre un soldat rus și prietena sa, avand ca subiect principal de discuție proviziile inexistente…

- O luptatoare voluntara se afla intr-un grup de americani al caror vehicul a fost aruncat in aer de o mina terestra in afara unui spital din Bovary, Ucraina . Femeii, Alexis Antilla, i s-a alaturat un alt american, Red Taylor, care a descris momentul in care vehiculul lor a lovit o mina terestra. „Ne…

- Statul Major al Armatei ucrainene noteaza în buletinul de presa zilnic publicat miercuri pe contul oficial de Facebook ca armata rusa ar putea implica în razboiul din Ucraina și trupele staționate în regiunea separatista Transnistria din Republica Moldova, scrie punctul.md. …

- Ucraineanul Oleg Luzhnyi (53 de ani), jucator la Arsenal intre 1999 și 2003, s-a intors in țara natala pentru a lupta impotriva invadatorilor ruși. Luzhnyi, fost campion in Premier League in 2002 alaturi de Arsenal, s-a alaturat armatei din Ucraina, care lupta de 13 zile pentru a respinge invadatorii…

- Giorgi Dzhangirian, fostul președinte al uniunii de rugby din Ucraina, s-a alaturat armatei ucrainene. Dzhangirian are 83 de ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Vasiliy Lomachenko (34 ani), fost campion mondial de box la categoria pana, a anunțat ca va lupta alaturi de armata ucraineana, dupa ce Federația Rusa a invadat țara vecina joi dimineața. Nu e singurul nume din sport care va lupta in razboi. In cele cinci zile de la inceperea razboiului in Ucraina,…

- Fost comandant al Armatei SUA in Europa, general-locotenentul (r) Benjamin Hodges, a vorbit, intr-un interviu exclusiv pentru „Adevarul”, despre volatilitatea regiunii Marii Negre, riscul invaziei Ucrainei si influenta Rusiei lui Putin in zona Marii Negre.