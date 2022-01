Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Ivan (25 de ani), fotbalistul de la CSU Craiova, se iubește cu fosta gimnasta Anda Butuc (21). In cel mai bun sezon al carierei, in care are deja 11 goluri in 20 de meciuri, Andrei Ivan are parte de succes și in plan sentimental. Fotbalistul Craiovei se iubește mai nou cu fosta gimnasta Anda…

- Adrian Enache traiește o frumoasa poveste de iubire alaturi de Iuliana Marciuc, insa puțini sunt cei care știu ca artistul a fost și casatorit. El și fosta sa partenera au divorțat in anul 2009, atunci cand ea a cerut divorțul.

- Sorana Darclee, fosta membra a trupeu A.S.I.A. are o relație in care este fericita, insa nu iși dorește sa faca copii. Artista a dezvaluit motivul pentru care nu iși dorește sa faca acest pas momentan.In varsta de 38 de ani, Sorana a trecut printr-o mare dezamagire in dragoste, atunci soțul a inșelat-o…

- Anastasia Lazariuc a venit in emisiunea moderata de Catalin Maruța pentru a face dezvaluiri inedite despre cartea pe care a lansat-o de curand. Mai mult, vedeta a marturisit și ce face in prezent fiica ei, Ileana Lazariuc, care a fost casatorita cu Ion Ion Țiriac. Anastasia Lazariuc, totul despre noua…

- Artistul Benone Sinulescu a murit joi, la varsta de 84 de ani. Potrivit apropiaților, decesul ar fi survenit din cauza unei pneumonii care s-a agravat pe fondul unor alte probleme de sanatate. Toata lumea il cunoaște pe Benone Sinulescu, insa puțini știu cine este Elena Sinulescu, soția sa, cu care…

- Interlopii cu epoleți de la Secția 16 care rapeau oameni de pe strada și ii torturau cu sange rece știu sa fie și romantici: liderul de sindicat Viorel Șeicaru se iubește pe furiș cu o subalterna, care a maltratat, cot la cot cu el, un barbat dus pe camp, ca in filmele cu mafioți.

- Dupa doar șase luni de relație, Enzo și Antonia și-au spus adio. Fostul concurent de la „Chefi la cuțite” spune motivul pentru care relația lui cu fosta soție a lui Andrei Ștefanescu nu a mai funcționat. Deși pareau mai indragostiți ca niciodata, ruptura dintre Enzo de la „Chefi la cuțite” și Antonia…

- De cațiva ani, Claudia Patrașcanu este in razboi cu familia Badalau. Recent, artista s-a impacat cu soacra ei, iar acum este acuzata ca totul e o strategie pentru a-l desparți pe Gabi Badalau de actuala iubita.Procesul de divorț al lui Gabi Badalau cu Claudia Patrașcanu pare ca nu mai ia sfarșit. Deși…