Cine este artista EMAA EMAA este artista in portofoliul Global Records și se mandrește cu piesa Insula in colaborare cu The Motans, care a strans peste doua milioane de vizualizari pe YouTube. Despre colaborarea cu The Motans, EMAA spune: „A fost prima data. A venit ca una dintre cele mai frumoase surprize, am fost onorata tare și m-am bucurat foarte mult ca s-a legat așa.“ Artista spune ca ar vrea ca oamenii sa știe despre ea ca „sunt un prieten pentru lume, mai mult decat orice altceva.“ Afla mai multe despre EMAA in galeria foto de mai jos! Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Insula” este o piesa de dragoste care-ți da speranța!”, le-a povestit Denis „The Motans” lui Buzdu și Morar, in direct in Morning ZU. Impreuna cu EMAA, artistul a cantat LIVE și in premiera la un radio din Romania una dintre cele mai frumoase piese compuse in aceasta pandemie. „Insula”, melodie „nascuta”…

- Știm sigur ca ați așteptat cu nerabdare piesa „Insula”, datorita sutelor de mesaje pe care le-am primit. Ei bine, clipul piesei a fost lansat acum cateva zile, iar acum Dirty Nano vine cu un remix care suna extrem de bine. E #fresh și e fix ce trebuie:

- The Motans și EMAA au lansat la inceputul acestei luni, exclusiv pe radio, piesa Insula, o balada cu un mesaj de iubire, care a cucerit romanii inca de la primele ascultari. Pe 22 octombrie, a fost lansata pe YouTube Music, iar astazi, Insula ajunge la toți oamenii și prin clipul oficial, atat de așteptat,…

- The Motans și EMAA au lansat la inceputul acestei luni, exclusiv pe radio, piesa Insula, o balada cu un mesaj de iubire, care a cucerit romanii inca de la primele ascultari. “Fiecare om are lumea sa și toți cautam persoana menita sa ne umple acest Univers. Despre asta este Insula, pe care care o puteți…

- In urma cu doar cateva zile, The Motans și EMAA le-au facut o surpriza fanilor și au lansat, exclusiv pe radio, piesa Insula, o balada ca o adiere, care a intrat imediat in top 10, putand fi ascultata la cele mai importante radiouri din țara. Astfel, noul single se aude pe radio cu doua saptamani inainte…

- The Motans lanseaza in mod oficial “Ani Lumina”, o piesa sensibila, de dragoste, ce a fost deja publicata la finalul anului 2017 exclusiv sub forma de live session pe canalul de YouTube al artistului. Piesa a fost compusa de catre Denis Roabeș, Vladimir Coman Popescu, Rusu Andrei Damian, Matei Bulencea,…

- The Motans a anunțat acum puțin timp in urma lansarea oficiala a piesei „Ani lumina”, pe care a inceput sa o cante inca la sfarșitul anului 2017. Piesa, una foarte romantica și calda, in stilul caracteristic al artistului moldovean, in doar o ora de la lansare a strans zeci de mii de vizualizari și…

- The Motans lanseaza in mod oficial “Ani Lumina”, o piesa sensibila, de dragoste, ce a fost deja publicata la finalul anului 2017 exclusiv sub forma de live session pe canalul de YouTube al artistului. Piesa a fost compusa de catre Denis Roabeș, Vladimir Coman Popescu, Rusu Andrei Damian, Matei Bulencea,…