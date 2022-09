Stiri pe aceeasi tema

Bilantul atacului armat comis luni intr-o scoala din orasul Ijevsk, capitala Udmurtiei (centrul Rusiei), a crescut la 13 morti, presedintele rus Vladimir Putin denuntand un 'act inuman', potrivit Reuters si AFP.

Un barbat inarmat a ucis sase persoane la o scoala din orasul rus Ijevsk, a comunicat Ministerul de Interne al Rusiei pe Telegram. Ramura Udmurtia a Ministerului de Interne a transmis ca atacatorul s-a sinucis si c alte 20 de persoane sunt ranite. Agentia de presa RIA l-a citat pe guvernatorul Aleksandr…

Un incident armat a avut loc luni, la Scoala nr. 88 din orasul Ijevsk din Republica Udmurtia, republica autonoma rusa. La ora 10:46, toate serviciile speciale si cele operative desfasurau activitati la fața locului. Guvernatorul Republicii Udmurtia, Aleksandr Brecealov, a facut acest anunt pe canalul…

Comisia parlamentara rusa de investigare a activitații laboratoarelor biologice americane din Ucraina a primit confirmarea participarii directe a serviciilor speciale ale SUA in pregatirea militarilor ucraineni pentru crime impotriva populatiei civile, a declarat in cadrul ședinței de joi a comisiei…

Militari ucraineni desfașurați in R.D. Congo in cadrul unei misiuni de menținere a pacii au revenit in țara pentru a sprijini defensiva impotriva Rusiei, transmite Rador.

Inaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell, considera ca China nu furnizeaza arme Rusiei, dar se afla de partea acesteia, relateaza Rador.

Președintele SUA, Joe Biden, susține ca atacul Rusiei asupra mall-ului din Kremenciuk reprezinta o cruzime, iar rușii vor fi trași la raspundere pentru aceste crime.