- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua o vizita oficiala la Tel Aviv, marți, pentru a se intalni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Vizita sefului statului francez are loc la peste doua saptamani de la atacurile teroriste ale miscarii islamiste palestiniene Hamas asupra teritoriul israelian,…

- Dupa intrevederea dintre premierul Romaniei, Marcel Ciolacu și omologul sau Israelian, Benjamin Netanyahu, cei doi au facut declarații comune privind situația din Israel și Fașia Gaza. Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, s-a intalnit astazi cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și cu reprezentanții…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marti, la Tel Aviv, in declaratiile comune cu premierul Benjamin Netanyahu, ca a decis sa vina marți in Israel deoarece partenerii si prietenii trebuie sa isi demonstreze solidaritatea. Premierul a facut apel pentru facilitarea coridoarelor umanitare din Gaza si a…

- Un roman a murit și alți doi sunt dați disparuți, conform ultimelor date comunicate de guvernul israelian. Autoritațile au actualizat lista persoanelor care au fost ucise sau sunt ostatici ai gruparii Hamas.

- In atacul de sambata al grupului islamist palestinian Hamas au fost ucisi cel putin 123 de militari israelieni, a anuntat marti un purtator de cuvant al armatei Israelului, citat de dpa. Daniel Hagari a adaugat ca pana acum 50 de familii au fost informate personal despre cei luati ostatici in Fasia…

- Fostul ministru Ilan Laufer, cu origini evreiești, a declarat luni la Romania TV ca are cunoștințe aflate in mijlocul conflictului izbucnit dupa incursiunile militanților Hamas.„Israelul nu s-a mai confruntat din 1973 cu asemenea situație in care teritorii ale statului sa fie invadate de catre inamic.…

- Inca un accident grav s-a produs in Romania. Un tanar a murit pe loc, iar fratele sau este in stare critica, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat intr-un șanț, in urma cu doar cateva ore. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața șoferului, iar celalalt tanar se lupta intre…

- Tragedie, luni seara, intr-o gara din județul Arad. Un tanar de 21 de ani din Germania a murit, dupa ce s-a urcat pe vagonul unui tren și s-a electrocutat. Baiatul, care se afla in vacanța in Romania, ar fi vrut sa iși faca un selfie, spun martorii citați de Aradon.