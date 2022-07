Stiri pe aceeasi tema

- Rudel Obreja, condamnat la cinci ani de inchisoare in dosarul „Gala Bute”, a transmis duminica primul mesaj dupa ce sotia sa a dezvaluit ca acesta a fost diagnosticat cu cancer. Fostul presedinte al Federatiei Romane de Box a facut un apel la autoritați, enumerand mai multe motive pentru care are nevoie…

- Fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja, care ispaseste o condamnare la inchisoare in dosarul Gala Bute, a anuntat, intr-un mesaj postat duminica pe Facebook, ca are cancer cu metastaze si ca vrea intreruperea executarii pedepsei pentru a incepe demersurile medicale fie in tara,…

- Rudel Obreja, fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, condamnat la cinci ani de inchisoare in dosarul „Gala Bute”, a transmis duminica primul mesaj dupa ce sotia sa a dezvaluit ca acesta a fost diagnosticat cu cancer.

