Stiri pe aceeasi tema

- Ea a vorbit despre activitatea MAE in perioada in care l-a condus. 'Asa cum a facut mereu in istorie, diplomatia romana a asigurat si pe durata mandatului meu coerenta (...) si predictibilitatea politicii externe a Romaniei. O activitate diplomatica consecventa este necesara pentru ca tara noastra…

- Ministrul demis al Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a declarat ca organizarea in bune conditii a alegerilor prezidentiale in strainatate reprezinta prioritatea Ministerului Afacerilor Externe in perioada urmatoare potrivit Agerpres "Complexitatea acestui proces este in acest an mult crescuta,…

- Anul viitor ar mai putea intra pe piața de munca din România înca 30.000 de muncitori straini, conform unui proiect de Hotarâre al Ministerului Muncii. Pentru acest an, contingentul a fost tot de 30.000, dupa ce inițial s-a aflat la 20.000, iar apoi a fost marit printr-un act normativ…

- Consiliul Local Cugir, a luat in dezbatere și a aprobat un proiect de hotarare inițiat de primarul Adrian Teban privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza orasului pentru anul scolar 2019-2020. Aceștia sunt…

- Sorana Baciu este consultant international in management, cu experienta de peste 20 de ani in elaborarea strategiilor si finantarea afacerilor, precum si in managementul unor companii internationale si locale.Mariana Antoniou are o experienta extinsa in contabilitate si taxe. Ea s-a alaturat…

- Pana pe 30 septembrie 2019 te mai poti inscrie la Facultatea de Stiinte Juridice, Economice si Administrative Craiova din cadrul Universitatii Spiru Haret. Contabilitate si informatica de gestiune, Drept, Management, Administratie publica, Politie Locala sunt cele cinci programe de Licenta a ofertei…

- "Economia ar putea sa se contracte din nou in trimestrul al treilea", a apreciat Bundesbank in raportul sau lunar. Perioada iulie-septembrie ar fi al doilea trimestru consecutiv de contractie a economiei germane, definitia obisnuita a recesiunii, dupa un declin de 0,1% in perioada aprilie-iunie 2019.…