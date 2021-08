Stiri pe aceeasi tema

- Ce a facut iubita lui Dragoș Savulescu inainte ca acesta sa fie arestat. Fostul acționar de la Dinamo a fost arestat, duminica noapte, in Grecia, pe insula Mykonos. Savulescu fusese condamnat, in 2019, la 5 ani și jumatate de inchisoare, in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri din Constanța și…

- Fostul acționar al lui Dinamo era in vacanța alaturi de iubita sa, modelul Angela Martini, și urmeaza sa fie adus in fața instanței din Mykonos pentru a se confirma mandatul de executare a pedepsei, anunța g4media.ro . „In urma cooperarii polițienești internaționale, Dragoș Savulescu a fost reținut,…

- Fostul acționat de la Dinamo, Dragoș Savulescu, a fost reținut, duminica noaptea, de polițiști in Grecia. Și asta dupa ce iubita acestuia a postat imagini din vacanța de pe insula Mykonos, deși omul de afaceri nu ar fi trebuit sa paraseasca Italia. Politia Romana anunta, luni, ca Dragos Savulescu…

- Politia Romana anunta, luni, ca Dragos Savulescu a fost retinut in Grecia. ”In urma cooperarii politienesti internationale, Dragos Savulescu a fost retinut, de autoritatile din Grecia, noaptea trecuta, in Mykonos”, informeaza, luni, Politia Romana. Sursa citata a precizat ca, luni, acesta urmeaza a…

- Omul de afaceri Dragoș Savulescu ar fi fost reținut de poliție in Grecia. Fostul acționar al lui Dinamo ar fi fost in vacanța alaturi de iubita sa, modelul Angela Martini, și ar urma sa fie adus in fața instanței din Mykonos pentru a se confirma mandatul de executare a pedepsei, anunța g4media.ro. ...

- Dragoș Savulescu, fostul acționar de la Dinamo, risca sa se puna iar rau cu legea, asta dupa ce iubita sa l-a dat de gol ca se afla in vacanța in Mykonos, el trebuind sa nu paraseasca Italia.