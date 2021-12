Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii banuiesc o scurgere de gaze in cazul exploziei care a spulberat pensiunea Monor din Cluj-Napoca, a omorat o femeie de 37 de ani și a rani alte persoane. Scurgerea de gaze a fost ignorata cateva zile, iar vineri dimineața, la ora 6:28, cand cineva a aprins lumina in camerele de la etaj. Pompierii…

- Ancheta in cazul exploziei de la pensiunea din Cluj, in urma careia o persoana a murit, a fost preluata de procurori. Acestia fac cercetari pentru distrugere din culpa, precizand ca sunt incidente dispozitiile privind dezastrele. Femeia care a fost gasita carbonizata in pensiune este fiica viceprimarului…

- Tanarul in varsta de 23 de ani aflat la volanul mașinii care s-a rasturnat aseara pe o șosea din Timiș, accident care a dus la moartea a doua persoane și ranirea altor noua, a fost arestat preventiv. Din ancheta a rezultat ca Iacob Alexandru a preluat migranții din apropierea graniței cu Serbia, in…