- Finaliștii X Factor 2020. Cine merita sa caștige? Doar 8 concurenți au mai ramas in sezonul 9 al show-ului X Factor Romania de la Antena 1. Ei se vor duelza astazi, de la 20:300. La finalul serii, vom afla cine sunt finaliștii X Factor 2020. Mai exact, fiecare dintre jurați va alege concurentul alaturi…

- O grupa matura, formata din cantareți profesioniști dintoate colțurile lumii, dar și faptul ca de cate ori a fost mentor la categoriaMixt a caștigat, ii da incredere Deliei ca și in 2020 poate caștiga X Factor! Seara trecuta, Florin Ristei a trebuit sa faca alegeridificile, avand doar trei locuri de…

- Cei 28 de concurenți grupați in 11 trupe vor trece prin emoțiifantastice in aceasta seara, de la 20.30, la Antena 1, impreuna cu mentorulFlorin Ristei, aflat și el pentru prima data in Bootcamp. Saptamana aceasta este randul Deliei și al lui Florin Risteisa faca alegeri dificile, avand doar trei locuri…

- X FACTOR 2020. Ștefan Banica JR s-a lasat copleșit de emoții dupa interpretarea uneia dintre fetele pe care le are in echipa. Cantarețul nu și-a putut stapani lacrimile. Ștefan Banica a trebuit sa ia o decizie dificila in ediția aceasta a emisiunii X Factor. Din cele 10 tinere ajunse in etapa de Bootcamp…

- Andrada Precup, adolescenta de 17 ani, care i-a emotionat pe membrii juriului X Factor sambata seara, 27 noiembrie, a facut furori, cu ani in urma, in platoul unei alte emsiuni cunoscute. Iata cine este fata care l-a determinat pe Florin Ristei sa afirme ca ea ar trebui sa castige concursul si pe Stefan…

- Grupa de fete cu varsta sub 24 de ani al carei mentor este,anul acesta, Ștefan Banica, va trai emoțiile Bootcamp-ului saptamana aceasta. Insezonul cu numarul 9, Loredana, Delia, Ștefan Banica și Florin Ristei au aflat incade la inceput mentorul carei grupe vor fi, ceea ce i-a facut sa ia decizii multmai…

- Aseara, la X Factor Romania, Andrada Maria Baranga, in varsta de 18 ani, din Navodari, i a uimit pe jurati. Talentul este o mostenire de familie, avand in vedere ca alaturi de parintii, unchii si bunicii ei, canta la evenimente, a explicat tanara ae scena X Factor, la Antena 1. Andrada Baranga a cantat…

- In ediția de vineri seara de la ”X Factor”, lui Ștefan Banica Junior i-au dat lacrimile, atunci cand a inceput sa vorbeasca despre o concurenta care tocmai terminase de cantat piesa ”Proud Mary”. Stefan Banica Junior a inceput sa planga Jurații X Factor au fost impresionați de cantareața nevazatoare,…