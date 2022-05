Andra Petrescu este noua prezentatoare de stiri de la Antena 1. Ea va prezenta Observatorul de la ora 12.00, alaturi de Andreea Țopan și Valentin Butnaru. Modificarea a venit dupa ce Olivia Paunescu a plecat la Observatorul de la ora 17.00. Cine este Andra Petrescu? Andra Petrescu este jurnalist cu peste 10 ani de experiența […] The post Cine este Andra Petrescu, noua prezentatoare a Observatorului de la Antena 1 first appeared on Ziarul National .