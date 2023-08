Stiri pe aceeasi tema

- Magda Catone e prezenta acum pe micul ecran in serialul „Lasa-ma, imi place. Camera 609”, care e difuzat la Antena 1. Intr-un interviu pentru Libertatea, actrița in varsta de 64 de ani ne-a dezvaluit despre proiectele sale dincolo de camerele de filmat și de scena teatrului. Curand obține și diploma…

- Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru formeaza un cuplu de mai bine de un an de zile, dar nu se gandesc la casatorie. Bucatarul nu i-a oferit inelul actriței și nici nu a dus-o in fața altarului, iar ea da vina pe programul incarcat. Doina Teodoru, dupa ce a cunoscut succesul in emisiunea „iUmor” de…

- Serialul romanesc de comedie romantica „Lasa-ma, imi place! Camera 609”, o adaptare dupa producția turceasca „Room 309”, ii are in rolurile principale pe Anda Sarbei și Matei Negrescu. Afla in randurile de mai jos cine sunt ceilalți actori care fac parte din programul televizat anunțat de Antena 1.…

- Dupa ce a ajucat rolul Iuliei in „Vlad”, o tanara rebela, Anda Sarbei revine pe micul ecran. De data aceasta, intr-un rol principal in serialul de comedie „Lasa-ma, imi place! Camera 609 ”, care va incepe din 25 august la Antena 1.In varsta de 22 de ani, Anda Sarbei este in plina ascensiune caci tanara…

- Filmarile pentru ”America Express ”Drumul Soarelui” s-a incheiat recent iar Antena 1 urmeaza sa prezente telespectatorilor aventura concurenților ce au traversat Columbia, Ecuador și Argentina. Alexia și Aris Eram, comedianții George Tanase și Ionuț Rusu, Romica Țociu și fiul lui, Catalin, Iulia Albu…

- Situație neașteptata in ediția 7 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, prezentata de Radu Valcan. Ispita Oana Monea a observat faptul ca Marius Moise lipsește de la petrecere, așa ca s-a dus in camera lui, ca sa vada ce face. Ceea ce a urmat a fost complet neașteptat.Dupa ședința foto la care a mers…

- In dimineața zilei de 18 iunie 2023, femeia in varsta de 34 de ani a sesizat Poliția Municipiului Blaj cu privire la faptul ca fostul sau concubin a patruns, fara drept, in locuința sa și a amenințat-o.Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, in noaptea de 17/18 iunie 2023, barbatul,…