- Fotbalistul constantean Denis Alibec, originar din Mangalia, si Anca Surdu, fosta gimnasta din Constanta, multipla campioana mondiala si europeana la gimnastica aerobica, au postat pe Instagram o imagine cu ei doi in vacanta, fotografia ducand la ideea ca alcatuiesc un cuplu.Imaginea este din Santorini,…

- Karateka de la CSM Olimpia Satu Mare, Daiana Vancsa a cucerit titlul de campioana mondiala, dupa ce s-a impus la competiția organizata de federația WUKF in orașul Monterrey, Mexic. Cea mai buna karateka a județului a urcat pe tatami la categoria kumite individual senioare -55 kg, iar dupa cinci meciuri…

- Turneul EURO 2024 a ajuns la final duminica, 14 iulie, iar Spania a fost incoronata noua campioana europeana, in urma meciului cu Anglia, scor 2-1. Spania este noua campioana europeana la fotbal, dupa o victorie in finala cu Anglia. La finalul celor 120 de minute de joc, plus prelungiri, scorul a fost…

- Inotatoarele din Falticeni au stralucit pana in ultima zi la Campionatele Europene pentru juniori de la Vilnius (Lituania). Daria Silisteanu (15 ani) a devenit, la finele saptamanii trecute, campioana europeana la 100 de metri spate, cu un timp remarcabil 1:00.72 – nou record național U15 și al doilea…

- Una dintre cele mai mari sportive din lume a murit la doar 36 de ani. Campioana a primit un diagnostic crunt, iar in urma complicațiilor, medicii nu au mai putut face nimic ca sa-i salveze viața. A murit Cintia Goldani Cintia Goldani, una dintre cele mai cunoscute culturiste din Brazilia, a decedat…

- Melisa Orazacai are microbul sportului in sange, ducand mai departe stafeta in familie. Multipla campioana nationala la nivel juvenil si componenta a lotului national, la gimnastica, Melisa Orazacai, din Constanta, a incheiat practicarea acestui sport, din motive personale, dar nu a putut sta departe…

- Romania a reușit sa caștige titlul de campioana europeana de junioare pe echipe la gimnastica ritmica. Amalia Lica si Lisa Garac au bifat la Budapesta o performanta istorica pentru tara noastra.

- Antonia Dragomir, o tanara gimnasta de doar 11 ani, a devenit un nume cunoscut in lumea gimnasticii romanești și internaționale, datorita talentului sau remarcabil și dedicarii exemplare. Descoperita și antrenata de maestra emerita a sportului și campioana europeana la gimnastica, Mirela Pașca, Antonia…