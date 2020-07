Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de noi cazuri de infecție cu coronavirus a crescut ingrijorator in ultimele zile atat in Republica Moldova, care nu reușește sa aduca epidemia sub control și unde medicii lucreaza ”la limita extenuarii”, cat și in Ucraina, care a evocat deja o noua posibila perioada de izolare, noteaza Europa…

- Un bloc cu patru etaje din orasul Odesa din Ucraina s-a prabusit partial in aceasta noapte. Potrivit presei locale, au fost distruse patru apartamente, in care locuiau 24 de persoane. In urma tragediei, un barbat a fost ranit, iar 24 de locuitori ai blocului au fost evacuati, scrie publika.md. Edificiul…

- CHIȘINAU, 5 iun. - Sputnik. Potrivit Poliției de Frontiera, timp de 24 de ore au traversat hotarele țarii noastre 5 729 de persoane, dintre care 2 574 au fost inregistrate pe sensul de intrare in Republica Moldova. © Sputnik / Miroslav Rotari Air Moldova, anunț de ultima ora: Moldovenii pot intra…

- Echipa ucraineana de fotbal Karpati Lvov (din vestul Ucrainei) a fost plasata in carantina pentru cel putin doua saptamani dupa descoperirea a 25 de cazuri de infectare cu noul coronavirus in randul jucatorilor si personalului sau.

- CHIȘINAU, 31 mai - Sputnik. Poliția de Frontiera anunța ca din 1 iunie iși reiau activitatea inca trei puncte de trecere a frontierei cu Ucraina. Este vorba despre Briceni-Rossoșani, Criva-Mamaliga și Mirnoe-Tabaki. © Sputnik / Miroslav Rotari Poliția de Frontiera: Peste 300 de moldoveni au fost…

- Dupa perioada dificila prin care am trecut in timpul epidemiei, fiecare dintre noi are nevoie de forta creatoare a artei. „Arta este bucuria aceea de care ne agatam ca de un colac de salvare”, spune actrita Ioana Calota. Medicul Radu Tincu afirma ca sentimentele pozitive au rol protector.Reintoarcerea…

- "M-a sunat cineva de la spital sa imi spuna ca imi ofera bani daca sunt de acord ca pe certificatul de deces sa fie trecut caa murit de COVID-19" - o poveste care face deja cariera in mediul online, dar nu numai! Unii dintre romani pretind ca medicii legiști sunt dispuși sa ofere pana la 1000 de euro…

- La 17 aprilie, de Vinerea Mare, a incetat sa mai bata inima iscusitului dirijor și violonist din nordul Bucovinei, Ion Bodnar. A fost coordonatorul orchestrei de muzica populara „Trandafir” din localitatea bucovineana Voloca, dirijor al corului Bisericii „Sfantul Nicolae”. A participat activ la viața…