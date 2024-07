Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Vaida e printre cele 10 ispite de la „Insula Iubirii” 2024. Nu e pentru prima data cand participa la show-ul de la Antena 1 in rolul de ispita, și in sezonul șase a fost prezenta in emisiune. „Insula Iubirii” 2024 revine pe 15 iulie cu un nou sezon, difuzat in fiecare luni, marti si miercuri,…

- Maria Tebieș s-a decis sa participe la Insula Iubirii sezonul 8, deoarece vede acest reality-show ca pe o șansa inedita de a-și pune in evidența sex-appealul. Iata tot ce trebuie sa știe publicul despre ispita feminina Maria Tebieș!

- Cine este Marius Troana, unul din tinerii din Alba care participa la Insula Iubirii: Ispita din sezonul 8 are doua saloane și o poveste de viața captivanta Cine este Marius Troana, unul din tinerii din Alba care participa la Insula Iubirii: Ispita din sezonul 8 are doua saloane și o poveste de viața…

- Aurelian Paduraru este ispita la Insula Iubirii, sezonul 8. In momentul acesta se concetreaza pe succesul profesional și nu se gandește la o relație, dar gusta din cand in cand din aventurile de-o noapte, astfel ca experiența show-ului de la Antena 1 i se potrivește de minune.

- Dorian Ungureanu s-a decis sa participe la Insula Iubirii sezonul 8, intrucat este o experiența pe care vrea neaparat sa o incerce, mai ales ca il incanta ideea de seducție. Iata ce trebuie sa știe publicul despre ispita masculina Dorian Ungureanu!

- Teodor Costache se numara printre cele 10 ispite masculine de la Insula Iubirii sezonul 8. La varsta de doar 26 de ani, tanarul se mandrește cu o afacere de succes. Iata cine este și de ce și-a dorit sa mearga in Thailanda.

- Povestea lui Sorin de la Insula Iubirii este una care a ramas in amintirea fanilor emisiunii. Insa, dupa ani de la apariția sa pe micul ecran, Sorin a gasit ceea ce mulți cauta toata viața - fericirea alaturi de iubirea vieții sale.