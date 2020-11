Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor va lua un imprumut de 4,099 miliarde de euro de la Uniunea Europeana pentru atenuarea crizei economice aduse de epidemia COVID-19, protejarea angajatilor si a celor care au activitate independenta in incercarea de a reduce somajul si pierderea veniturilor. In sedinta de Guvern,…

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| Sa NU uitați de politicienii care se cred zei și v-au tratat ca pe cetațeni de mana a doua. PRO Romania aduce schimbarea in viața locuitorilor din județul Alba! Cați dintre voi nu v-ați plans de drumuri proaste? Cați ați fost nevoiți sa stați cu orele in trafic?…

- In 2013, jurnalista Elena Stancu si fotograful Cosmin Bumbut au renuntat la garsoniera inchiriata din Bucuresti, s-au mutat intr-o autorulota si au pornit la drum prin Romania, ca sa documenteze si sa scrie despre cum traiesc oamenii. Asa s-a nascut Teleleu.

- Dragi elevi, fiecare inceput de an scolar, deschide usile unor noi orizonturi ale cunoasterii. Dincolo de efortul educational si de munca pe care va trebui sa o depuneti pentru obtinerea unor... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Romania are printre cele mai bune conditii de locuit din Uniunea Europeana, din punct de vedere al starii acoperisurilor, peretilor si podelelor, potrivit unei analize efectuate de INS in baza datelor centralizate de Eurostat.

- Ultimii trei ambasadori ai SUA in Romania s-au implicat pana la cel mai inalt nivel in politica și afacerile din țara noastra. Adrian Zuckerman, ambasadorul in exercițiu trimis de Donald Trump, a cerut ca romanii sa nu mai voteze PSD, lucru care nu se mai ”intampla nicaieri in lumea asta”. Declarațiile…

- Eugen Cioanca, unul dintre cei mai prolifici artiști ceramiști din Alba Iulia și Romania s-a stins din viața, la varsta de 83 de ani. Membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania (UAPR) Eugen Cioanca a facut parte din triumviratul primilor ceramiști moderni. In scurta renaștere culturala manifestata…

- Stufarisurile de la Sic – a doua intindere de stuf dupa Delta Dunarii Stufarisurile de la Sic, la doi pași de Cluj, sunt o rezervatie naturala, arie protejata situata in lunca Vaii Fizesului alcatuita din mlastini, lacuri, vegetatie de stuf si papura. Este un loc special și surprinzator, ascuns intre…